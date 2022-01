ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ଟରରେ ବ୍ଲକ୍ କରି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନୂଆ ମୋଡ ନେଇଛି । ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଙ୍ଗଲରାଜକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା । ଏପରିକି ଫୋନ୍ ଟାପିଂ କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏକାଧିକ ଫାଇଲ କାମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମମତା ।

Guv WB : Mandated under Article 159 of the Constitution to ensure none in the state “blocks” Constitutional Norms and Rules of Law and those in authority “bear true faith and allegiance to the Constitution of India” pic.twitter.com/gGDf3doAyJ

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ଫାଇଦା ହୋଇନାହିଁ । ବିଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ୪ ଥର ଚିଠି ଲେଖି ସାରିଛି ମାତ୍ର ଏହାର କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ । କୌଣସି ଫାଇଲକୁ ପାଶ କରୁନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗଦୀପ୍ ଧନକାରଙ୍କୁ ବ୍ଲକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମମତା ।

WB Guv : Under Article 167 it is Constitution “duty” of the Chief Minister to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for.

Why “block” information to Guv now for two years ? pic.twitter.com/aOlEN5YZGb

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) January 31, 2022