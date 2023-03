ବିବାହ ଦିନ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ଦଉଡିଲେ ସବୁ…. ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ । ବିବାହକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ଯାହା କେବଳ ଅଘଟଣ ନୁହେଁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଥରି ଉଠେ ।

ଆଜିକାଲି ବିବାହରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଏବଂ ଫଟୋସୁଟରେ ଏକ ଫ୍ୟାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଅବଶ୍ୟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ ଏହିପରି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଭାଇରାଲ୍ କ୍ଲିପ୍ ରେ ବର ଏବଂ ବଧୂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହାତରେ ସ୍ପାର୍କଲ ଗନ୍ ଧରି ପୋଜ୍ ଦେବା । ଉଭୟ ହାତରେ ସ୍ପାର୍କଲ ଗନ୍ ଧରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚଳାଇବା ମାତ୍ରେ ଏଭଳି ଘଟରା ଘଟିଲା ଯାହା ହୃଦୟ ଥରାଇ ଦେଲା ।

Idk what's wrong with people these days they are treating wedding days more like parties and this is how they ruin their perfect day. 🤷‍♀️ pic.twitter.com/5o626gUTxY

— Aditi. (@Sassy_Soul_) March 31, 2023