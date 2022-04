ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କଲା ଘୋଡ଼ା! ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁବେଳେ ଅଜବ ଗଜବ ଫୋଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ । ଏବେ ଏହିଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି-ଚହଳି ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଘୋଡ଼ାଟି । ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ଠିଆହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ।

ଭିଡିଓଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ସିୟାଳଦହ-ଡାୟମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଡାଉନ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଘୋଡ଼ାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତା ସହ ରହିଥିଲା ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟ୍ରେନରେ ଛୋଟ ଗୋରୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ସହ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ । ଆଉ ଏହି ଘଟଣାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଘୋଡ଼ାକୁ ସାଉଥ ୨୪ ପରଗଣାର ବରୁଇପୁରରେ ଏକ ରେସ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା । ଫେରିବା ସମୟରେ ମାଲିକ ଘୋଡ଼ାକୁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିନଥିଲେ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

A picture of a horse travelling in a crowded local train in West Bengal is going viral on social media. The photo was taken on a Sealdah-Diamond Harbour down local train. The authorities have ordered a probe into the matter.#Usergeneratedcontent #WestBengal (@suryavachan) pic.twitter.com/N7lr0MllSA

— IndiaToday (@IndiaToday) April 8, 2022