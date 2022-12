(Video)ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମିତି ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ,ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ନିଜ ହସକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ

ଯଦିଓ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଥିବା ଅଲଗା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିନଥିଲେ । ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓ ୧୯୯୩ ମସିହାରୁ ଅଟେ । ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଗୋରାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ ପିକ୍ଚର ନାମକ ଟ୍ୱିଟରରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜନଜାତି ପ୍ରଥମେ ୧୯୯୩ ରେ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି । ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ପ୍ରତ୍ରିକିୟା ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଧଳା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାପୁଲିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଦେଖନ୍ତି ।

Forest tribe meets a white man for the first time in 1993 pic.twitter.com/IkrROUBFJr

— History In Pictures (@HistoryInPics) December 9, 2022