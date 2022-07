କେମିତି ହେବ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସେଲଫି? AIର ଇମେଜ ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିବେ ଆପଣ…

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ । କ’ଣ ସତରେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ପୃଥିବୀ? କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ଏହି ଜୀବଜଗତ ? ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ । ତେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫିକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ହେବ? ହଁ ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ସେଲଫି ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରନ୍ତି । ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ ଏହି ସେଲଫି? କେତେ ଭୟଙ୍କର ରହିବ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ?

ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ସେଲଫିକୁ ନେଇ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ବା ଏଆଇ । ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛି AI । AI DALL-E 2କୁ ଇମେଜ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ଶେଷ ସେଲଫି କିପରି ହେବ ବୋଲି ପଚରା ଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କିଛିଟା ଇମେଜ ଜେନେରେଟ କରିଛି AI । ଯାହା ଖୁବ ଭୟଙ୍କର ରହିଛି । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋ ଆଉ ଥରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ।…

Yoo should by now have heard about the artistic AI. DALL•E someone asked it to create “the last selfie on earth” the result is accurate pic.twitter.com/zVnO5QdSIa

