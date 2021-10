ଘରେ ଅଛି କି HP GAS ? ଏମିତି ଜିତିପାରିବେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଅର୍ଥାତ HPର ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିଖବର । HP ଗ୍ୟାସ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନବରାତ୍ରି ଗୋଲ୍ଡ ଅଫର ଆସିଛି । ଏହି ଅଫର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ ଜିତିପାରିବେ ।

ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି ଅଫର:

HP Gas ଏହାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଫର ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ Paytmରୁ HP ଗ୍ୟାସ ର ବୁକିଂ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦,୦୦୧ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ଅଫର ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୭ ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ।

Navratri Gold Offer for #HPGas customers is here!

Stand a chance to win @Paytm Gold worth ₹10001 on book & pay for your HP Gas cylinder through Paytm. You can pay for existing unpaid booking using Paytm app also

Offer Period: 7-16 Oct '21

5 lucky winners every day​

*T&C applies pic.twitter.com/Rp0WVe8DbC

— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) October 7, 2021