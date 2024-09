ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ମିଗ୍-୨୯ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଜଳିବାର Video, ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ବାଡମେରର ଉତ୍ତରଲାଇ ଏୟାରବେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଏକ ବାୟୁସେନା ମିଗ୍ -୨୯ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମିଗ୍ -୨୯ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଆଲାନିଓର ଧାନୀ ସ୍ଥିତ ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରୋସେସିଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଏମପିଟି ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନାଗାନା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଲଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୀନା କହିଛନ୍ତି, ‘ରାତିରେ ବାଡମେରରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଦୂରରେ ଘଟିଛି ।’ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏସପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ।

A Mig-29 aircraft of @IAF_MCC crashed last night near Barmer

due to technical defect. As per the air force, Pilot was safe and there was no loss of life or material on ground. pic.twitter.com/13T27GxIfK

— Defence Watch (@thedefencewatch) September 3, 2024