ବଡ଼ ଖବର: ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳକୁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏଣିକି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଦଳକୁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ରଶି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) । ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଡର୍ବାନ୍‌ରେ ବସିଥିବା ଆଇସିସି ବାର୍ଷିକ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତି ହୋଇଛି । ଦଳଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସମାନ ଫିନିସିଂ ପଦ ପାଇଁ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବେ ଏବଂ ସେହି ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡିକରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ସମାନ ପରିମାଣ ପାଇବେ ।

ଆଇସିସି ଚେୟାର ଗ୍ରେଗ ବାରକଲେ କହିଛନ୍ତି: “ଏହା ଆମ ଖେଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। “୨୦୧୭ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହିଳା ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରି ସମାନ ପୁରସ୍କାର ରାଶିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଆଇସିସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ଆଇସିସି ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବେ ଏବଂ ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଟ୧୯ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।

JUST IN: Equal prize money announced for men’s and women’s teams at ICC events.

Details 👇

— ICC (@ICC) July 13, 2023