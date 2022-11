ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ, ଭାଗ ନେବେ ଏତିକି ଦଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୨ ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆୟୋଜନରେ ହେବ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆଇସିସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ୨୦ ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି।

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ ରେ ୨୦ ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ୪-୪ ଟି ଦଳ ରଖାଯିବ। ଏହା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଟପ୍-୨ ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହିପରି ୮ ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ତା’ପରେ ବିଜେତା ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ୨ ଟି ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।

