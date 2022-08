IDBI Bankର ହାଇ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ ସ୍ମିମ;ଉଠାନ୍ତୁ ଏହାର ଫାଇଦା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ‘ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ରିଟେଲ ଟର୍ମ ଜମା’ ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସୀମିତ ଅବଧି ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟ (ଏଫଡି) ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୫୦୦ଦିନର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ବୈଧ ଅଟେ। ଏହା ସାଧାରଣ ୠଊ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ୬.୭୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୨ ରେ ୧୧୦୦ ଦିନିଆ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏଫଡି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛି, ଆଇଡିବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ରିଟେଲ ଟର୍ମ ଜମା ସହିତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଧ ହାରର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି! ଅଫର୍ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ ଅଟେ।

Take advantage of the peak interest rates with IDBI Bank’s Amrit Mahotsav Retail Term Deposits. Hurry! Offer valid till 30th September, 2022 pic.twitter.com/2UNQC7eZbH

— IDBI BANK (@IDBI_Bank) August 23, 2022