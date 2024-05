“ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ପେପର ସେଟ୍ କରିଲେ ଦଳିତ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦଳିତ ପେପର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ”

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଜଟିଳ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ମେରିଟୋକ୍ରାସିର ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ କିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ତାହା ଶୀର୍ଷରେ କିଏ ବସିବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ତେବେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳିତମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ।

The evil rhetoric can massively damage the social fabric of society. The modus operandi is clear-

