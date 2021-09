ଟିକା ନେଲେ ମିଳିବ ମଦ, ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

ଚେନ୍ନାଇ: ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ କଠୋର ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ ନୀଲଗିରିସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଣିକି ଟିକାର ଦୁଇଟି ଡୋଜ ନେଇଥିଲେ ହିଁ ମଦ ମିଳିବ ନଚେତ୍ ନାହିଁ । ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏନେଇ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନେଇ ଏଭଳି କାର୍ୟ୍ୟ କରାଯାଉଛି ।

ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ନୀଳଗିରିସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା । ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଞଇଝଗଇଉ ଆଉଟଲେଟରେ ମଦ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୯୭ ପ୍ରତିଶତ କଭର୍ କରିଛୁ । ଘରକୁ ଘର ଟିକାକରଣ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ।

Tamil Nadu | Locals in Nilgiri dist to undergo mandatory COVID vaccination to buy alcohol

Some said they're unable to get jabbed due to alcohol consumption. Now, to buy alcohol, they'll have to show proof of vaccination: J Innocent Divya, Dist Collector, Udhagamandalam (02.09) pic.twitter.com/AkzSciOuwF

— ANI (@ANI) September 3, 2021