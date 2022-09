ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚରେ ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ସିରିଜ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୧୭ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ ସହିତ ଭାରତ ସିରିଜ କବଜା କରିଛି। ୩୬ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମାଟିରେ ଏକ କ୍ଲିନ ସୁଇପ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜି ଲଣ୍ଡନର ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ ଭାରତର ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ବାମୀ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଜୀବନର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଝୁଲଣଙ୍କୁ ବିଦାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛି। ଏହି ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ଝୁଲଣ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ କେବଳ ୪୩.୪ ଓଭରରେ ୧୫୩ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ୧୦ ଓଭରରେ ୩୦ ରନ୍ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

