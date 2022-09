IND vs AUS T20: ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତି, ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ବୁମ୍ରା

ନାଗପୁର: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ନାଗପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ୨ ଓଭର ପୱାର୍ ପ୍ଲେ ରହିବ। ଜଣିଏ ବୋଲର ଦୁଇ ଓଭରରୁ ଅଧିକ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

