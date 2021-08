ଲର୍ଡ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା, ଜରିମାନା ସହିତ କଟିଲା WTC ପଏଣ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ରେ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ । ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦଳର ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନଶିପ ୨୦୨୧-୧୩ର ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାରୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ କଟାଯାଇଛି । ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ନର୍ଟିଂହାମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ଦିନର ଖେଳ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

England and India have been fined and docked two points each from their ICC World Test Championship 2021-23 tally for slow over-rates in the Nottingham Test.

Details 👇#ENGvIND | #WTC23https://t.co/tthEorqDe9

— ICC (@ICC) August 11, 2021