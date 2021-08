ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଟିକାଦାନ, ଏପରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କରୋନା ମହାମାରୀ ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟିକାଦାନ ହୋଇଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସୁଦ୍ଧା କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଟିକାଦାନ କରି ଭାରତ ରଚିଛି ଇତିହାସ । ଏଥିପାଇଁ ଟିକାଦାନ ସହ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।

Record vaccination numbers today!

Crossing 1 crore is a momentous feat. Kudos to those getting vaccinated and those making the vaccination drive a success.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2021