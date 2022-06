କାର୍ତ୍ତିକ-ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାଗିଦାରୀ: ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ପରେ ବି ୧୭୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖରାପ ଆରମ୍ଭ, ମଝିରେ ଛୋଟ ପାର୍ଟନରସିପ । ଶେଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ୧୬୯ ରନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୭୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ମେନ ଇନ ବ୍ଲୁ । ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପାଳି ବଳରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଫନିଶର ଭାବେ ଧୂଆଁଦାର ପାଳି ଖେଳୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

