ଗୁଆହାଟୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି -୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩୮ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କେଏଲ ରାହୁଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭରା ୪୯ ରନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୩୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଟସ୍ ହାରିବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଓପନର ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ରୋହିତ ଏବଂ ରାହୁଲ ୫୯ ବଲରେ ୯୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୩୭ ବଲରେ ୪୩ ରନ୍ କରି ରୋହିତ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କେଏଲ ରାହୁଲ ୨୮ ବଲରେ ୫୭ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

The SKY show is on in Guwahati! ⚡️ ⚡️

And here are some snippets of it 🔽 #TeamIndia

Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvSA match on @StarSportsIndia | @surya_14kumar pic.twitter.com/vTSWeSJNkH

— BCCI (@BCCI) October 2, 2022