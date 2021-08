ସମୁଦ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ‘ବିକ୍ରାନ୍ତ’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ପରିବହନକାରୀ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇରେ ବିକ୍ରାନ୍ତର ବେସିନ ଟ୍ରାଏଲ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଆଶା କରାଯାଉଛି ବିକ୍ରାନ୍ତ ଜାହାଜକୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ । ୧୯୭୧ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ‘ଆଇଏନଏସ ବିକ୍ରାନ୍ତ’ ନାମରେ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ପରିବହନକାରୀ (IAC(P71)) ‘ବିକ୍ରାନ୍ତ’ର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଟୁଇଟ୍‌ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । ‘ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ’ ଏବଂ ‘ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ର ଏହା ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ।

The commencement of sea trials of Indigenous Aircraft Carrier (IAC(P71)) ‘Vikrant’.

The Indigenous construction of Aircraft Carrier is a shining example in the Nation’s quest for ‘AtmaNirbhar Bharat’ and ‘Make in India Initiative’. pic.twitter.com/bLHMAv4XPx

