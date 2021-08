ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ମାଗଣାରେ ଉଡ଼ିବେ ନୀରଜ; ସୁନାପୁଅକୁ ମିଳିଲା ଅଫର୍

ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତର ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋ କମ୍ପାନୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅସୀମିତ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଗୋର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରୋନୋଜୋୟ ଦତ୍ତ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଣ୍ଡିଗୋ ତରଫରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ଆପଣ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ବିମାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଗର୍ବିତ ହେବେ । ତୁମର ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ମାଗଣା ଭ୍ରମଣର ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ଚାହୁଛୁ ।

Our humble felicitation offer for @Neeraj_chopra1 from @IndiGo6E. And as our CEO Rono added, “Neeraj , we sincerely hope you will avail of our offer, to travel extensively across the country, to spread your message of hope and inspiration to aspiring young athletes across India! pic.twitter.com/YbMjpZCpYW

