ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ; INS Vikrantରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ପରିବହନକାରୀ INS ବିକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜଙ୍କୁ ଆଜି ବିମାନ ପରିବହନକାରୀ ବିମାନରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆନ୍ଥୋନି ଆଲବାନିଜ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଲବାନଜ୍ କହିଛନ୍ତି, “… ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି । ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା କ’ଣ ବରଂ କ’ଣ ହୋଇପାରିବ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ”ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୭୫ ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ସମାପ୍ତି ସହ ଜଡିତ ଆଲବାନର ଏହି ଗସ୍ତ ଉତ୍ସବର ଏକ ଅଂଶ।

I was pleased to formally announce Australia will host Exercise Malabar for the first time later this year, bringing together the @Australian_Navy , @IndiannavyMedia, @USNavy and @jmsdf_pao_eng. pic.twitter.com/gcHt8yZw79

— Anthony Albanese (@AlboMP) March 9, 2023