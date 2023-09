iPhone 15କୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍କାମର୍ସମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଠକେଇ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ଏହି କାମ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ-୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଆଇଫୋନ-୧୫ର କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍କାମର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଇଫୋନକୁ ନେଇ ଠକେଇର ନୂଆ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଛନ୍ତି । ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଠକେଇରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ।

ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲିଥିବା ଏପରି ଠକେଇ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍କାମର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ୫ଟି ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ୨୦ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏକ ନୂଆ ଆଇଫୋନ-୧୫ ଜିତି ପାରିବେ । ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅନୌପଚାରିକ ପୋର୍ଟାଲ ବା ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପହାର ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ।

ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାଧୀମାନେ ଜାଲିଆତି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପୁରାତନ କୌଶଳ, ଯାହା ସ୍କାମର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ନୂତନ ଜାଲରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରେ।

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ଆପଣ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଖାତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଅପଲୋଡ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଯାହା ଠକାମୀର କାରଣ ହୋଇପାରେ | OTP, CVV ନମ୍ବର ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

📢 Please be careful!

India Post is not giving any kind of gift through any unofficial portal or link 🚫

For any information related to India Post please follow the official website 👇🏻https://t.co/drWKt7Fa8R pic.twitter.com/IC6Nb6X0sU

— India Post (@IndiaPostOffice) September 21, 2023