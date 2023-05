IPL 2023: ଶେଷ ଆଇପିଏଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଧୋନି ? ଅବସର ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଧୋନି

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ର ୪୫ ତମ ମୁକାବିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏହିମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ସମୟରେ ସିଏସ୍‌କେ ଅଧିନାୟିକ ମହେନ୍ଦ୍ରା ସିଂ ଧୋନୀ ନିଜର ଅବସର ବିଷୟରେ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକ ନେଇ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଧୋନୀ ଇଶାରା ଇଶାରାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ସିଜିନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିଜିନ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆଜି ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମଏସ ଧୋନି ଟସ୍ ଜିତି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ୱିକେଟ୍ କଭରରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଟିକେ କଠିନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ‘ବିଦାୟ’ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ଉପରେ ଧୋନି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ”ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ।”

MS Dhoni – you've decided that it's my last season, not me (laughs). pic.twitter.com/oJNnjEhK1x

Danny Morrison – how you're enjoying your last season (jokingly)?

ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଜିନରେ ଏମଏସ ଧୋନି ଏବଂ ସିଏସକେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଚଳିତ ସିଜିନ୍ ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ଆଇପିଏଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅବସର ନେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଧୋନି ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୋର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ’। ଧୋନିଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ପରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରନ୍ତି।

2019

MS Dhoni : Hopefully, Yes.

2020

MS Dhoni : Definitely, Not.

2021

Dhoni : Still I haven't left behind.

2022

Dhoni: Definitely, it will be unfair not to say thanks to Chepauk crowd.

2023

Dhoni: You have decided it will be my last. pic.twitter.com/NMUEyOyBmn

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 3, 2023