ଓଡ଼ିଶା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଚଢିଲା IPL କ୍ରେଜ୍: ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦେଉଛି ବାର୍ତ୍ତା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏବେ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସବୁଠି ଏହାର କ୍ରେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯେତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ସେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ମାସ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିଭାଗର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ନିୟମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

ଯେପରିକି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବୋଲର ନିଦ୍ଧାିତ ଗାର ଆଗକୁ ଯାଇ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନୋ ବଲ୍ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବୋଲର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବଲ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଲ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି(ରନ୍ ଆଉଟ୍ ବ୍ୟତିତ)। ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ରେ ନାଲି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବା ସମୟରେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ପାର କରିଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବହନ ବିଭାଗ କହିବା ମୁତାବକ ‘ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ, ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡେ।’

Crossing the line can be a costly affair on field & on the roads as well.

Respect pedestrians! Stop your vehicle before the zebra crossing.#RoadSafety lesson from #IPL#ObeyTrafficRule#IPL2023@CTOdisha pic.twitter.com/BbCiT9mlqQ

