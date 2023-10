ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ନର୍ଗିସ ମହମ୍ମଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ନୋବେଲ୍‌ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର । ସେ ଇରାନରେ ମାନବାଧିକାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଦିଗରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ ।

ନର୍ଗିସ ହେଉଛି ସେହି ବାହାଦୂର ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ଯାହାଙ୍କୁ ଇରାନ ସରକାର ୧୩ ଥର ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଥର ବି ସେ ନିଜର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ନର୍ଗିସ୍ ୩୧ ବର୍ଷ ଜେଲ୍‌ରେ କାଟି ସାରିଲେଣି । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଜେଲ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇରାନ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ପ୍ରଚାରକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ।

ନର୍ଗିସଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଫିଜିକ୍ସ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମାନତା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥିଲେ । ନୋବେଲ କମିଟି କହିଛନ୍ତି ନର୍ଗିସ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଭେଦଭାବ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଏହା ଦାବୀ କରୁଥିଲେ ନର୍ଗିସ୍ । ଇରାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦାବୀ ଲାଗି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ବି ରହିଛି ଯାହାକୁ ନର୍ଗିସ ତିଳେ ମାତ୍ର ଖାତିର କରି ନ ଥିଲେ ।

ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ କୁର୍ଦ୍ଦ ମହିଳା ମହସା ଅମିନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧକୁ ତେହେରାନ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ନର୍ଗିସ୍ । କେବଳ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ହେବାକୁ ସଚେତନ ବି କରିଥିଲେ । ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ନର୍ଗିସଙ୍କ ଏକ ଲେଖା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଲେଖାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା, The more of us they lock up, the stronger we become (ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜେଲ୍‌ରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ସେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଶକ୍ତ ହେବୁ )।