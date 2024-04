(Video) ଇସ୍ରାଏଲ ଜାହାଜକୁ କାବୁ କଲା ଇରାନ, ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ୧୭ ଭାରତୀୟ, ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାହାଜ କବଜା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଜାହାଜରେ ଥିବା ୨୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପ ପକାଇଛି।

ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଗଲ୍ଫରେ ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯାଇଥିବା ଜାହାଜରେ ୧୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ତଥା ନାଗରିକଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି। ଏକ ସୂତ୍ର କହୁଛି, ଆମର ସୂଚନା ହେଉଛି ଇରାନ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ‘MSC Aries’ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।

BREAKING: Iranian militants took over a Portuguese ship named "MCS ARIES" near the Strait of Hormuz – this is a ship that is partially owned by an Israeli businessman. pic.twitter.com/eDAMmiHNKe

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) April 13, 2024