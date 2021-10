ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ : କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଇସ୍କନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଦୁନିଆର ୭୦୦ ମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହମଲା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ବିରୋଧରେ ଏବେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଶନିବାର ସଡକକୁ ଓହ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଇସ୍କନର ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇସ୍କନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଦୁନିଆର ୧୫୦ ଦେଶରେ ସ୍ଥିତ ୭୦୦ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।

ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ରେ ବାଂଲାଦେଶର ନୋଆଖାଲିରେ ଉପଦ୍ରବୀମାନେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଭିଡ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘଟଣା ପରଠୁ ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ହମଲାରେ ଚାରି ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

West Bengal: ISKCON devotees continue their protest in Kolkata following the incident where an ISKCON temple in Noakhali, Bangladesh was vandalised & a devotee killed by a mob on Oct 16

ISKCON has called a worldwide protest at about 700 ISKCON temples across 150 nations today pic.twitter.com/K2SE0d7KgR

— ANI (@ANI) October 23, 2021