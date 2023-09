News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍ ୧ ମହାକାଶରୁ ସେଲ୍‌ଫି ପଠାଇଛି । ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଗୁରୁବାର ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରୋ କହିଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ ୧ ପୃଥିବୀର ପୃଥିବୀର କକ୍ଷ ପଥରେ ଘୁରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସଂପନ୍ନ କରିପାରିଛି । ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ, ୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ ୧ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗୁରୁବାର ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ‘ଏକ୍ସ’ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୧ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୧ ଏକ ସେଲଫି ନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ନଜର ଆସୁଛି ।

Aditya-L1 Mission:

👀Onlooker!

Aditya-L1,

destined for the Sun-Earth L1 point,

takes a selfie and

images of the Earth and the Moon.#AdityaL1 pic.twitter.com/54KxrfYSwy

— ISRO (@isro) September 7, 2023