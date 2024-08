(Video) ଟ୍ରେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ଫୋନ୍ ଚୋରି କରିବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା: ଧରିପକାଇଲେ ଲୋକ, ଘୁଷୁଡିଗଲେ ୧ କିମି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚୋରି ମାମଲା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ କଥା । ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଝରକା ସିଟ୍ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ ।

ସେଠାରେ ବୁଲୁଥିବା ଚୋରମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନିଆଯାଆନ୍ତି ।

ନିକଟରେ ଟ୍ରେନରେ ଚୋରିର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ ୱିଣ୍ଡୋରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଚୋର ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିବା ବିହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫୋନ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚୋରଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନର ଝରକା ପାଖରେ ଟାଙ୍ଗି ଚୋରକୁ ଧରିଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ଚୋର ଏକ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରକାରେ ଝୁଲିହୋଇ ଟାଣି ଯାଇଥିଲା ।

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଚୋରିର ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଝୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପିଟିଥିଲେ । ତା’ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସି ଚୋରକୁ ଧରିଥିଲେ । ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ବହୁତ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରୀ ଚୋରକୁ ମଜା ଚଖାଇଛନ୍ତି ।

Kalesh near Bhagalpur Bihar, a snatcher was snatching a passenger’s phone from a moving train, but he could not succeed in it and the passenger caught the snatcher and carried him hanging for about a kilometer

pic.twitter.com/66wIJmzWjS

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 17, 2024