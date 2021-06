ଶୂନ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଇଟିବିପି ଅଫିସରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି । କରୋନା ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ‘ଯୋଗ ଫର୍ ୱେଲନେସ୍’ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ଅବସରରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏମ-ଯୋଗ ଆପିଲିକେସନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡିଓ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏଥିରେ ଯୋଗାସନର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।

Doctors have used Yoga as armour to treat patients. There are pictures of hospitals, with doctors, nurses teaching Yoga performing breathing exercises like Anulom Vilom Prāṇāyāma. International experts have said that these exercises strengthen the breathing system: PM Modi pic.twitter.com/QI0gwmwT9d

