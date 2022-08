(Video) ଘାଟିକୁ ଖସିଲା ଯବାନଙ୍କ ବସ୍ : ୬ ଜଣ ସହିଦ୍

ପାହଲଗାମ: ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆଇଟିବିପି ଯବାନ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ପହଲଗାମର ଚନ୍ଦନୱାଡିରେ ଥିବା ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଆଇଟବିପି ଯାବନ୍ ସହିଦ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ବସଟି ଆଇଟିବିପି ଯବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନୱାଡିରୁ ପହଲଗାମ ନେଇ ଯାଉଥିଲା । ବ୍ରେକ ବିଫଳତା କାରଣରୁ ବସଟି ଘାଟିରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ବସ୍ରେ ୩୯ ଜଣ ଯବାନ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୭ ଜଣ ଯବାନ ଆଇଟିବିପିର ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଯବାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଯବାନମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।

#WATCH Bus carrying 37 ITBP personnel and two J&K Police personnel falls into riverbed in Pahalgam after its brakes reportedly failed, casualties feared#JammuAndKashmir pic.twitter.com/r66lQztfKu

— ANI (@ANI) August 16, 2022