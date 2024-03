ଭାରତ ‘ବିଗ୍ ବୁଲି’ ଅଭିଯୋଗର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ଜୟଶଙ୍କର; ‘ଭାରତ ଧମକ ଦେଉନାହିଁ…’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ତା’ର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉନାହିଁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ୪.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ସହାୟତା ଦେଇନଥାନ୍ତା।

ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱର ଏହି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ତାହା ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଗ୍ ବୁଲି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ବିଗ୍ ବୁଲିଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ୪.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଦେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇନଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ‘ବିଗ୍ ବୁଲି’ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଯୋଗାଣ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ସାରର ଅଭାବ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ନିଜ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।”

EAM Dr Jaishankar slams neighboring country (Maldive's) President Muizzu for his comment "We can't be bullied"

"Big bullies don't provide $4.5 billion when their neighbours are in trouble. Bullies don't supply vaccines to other countries when Covid is on. Bullies don't make… pic.twitter.com/3ONgYULS6e

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) March 3, 2024