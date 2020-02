ନିର୍ଭୟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବେହୋସ୍ ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ,୧୪ ।୨: ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବେହୋସ୍ ହୋଇପଡିଥିଲେ ବିଚାରପତି ଆର. ଭାନୁମତି । କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାର ଆବେଦନ ଉପରେ ସେ ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ । ସୋଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା କହିଛନ୍ତିି ଯେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର ଭାନୁମତିଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଭାନୁମତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

#UPDATE Justice R Banumathi was taken into the chamber immediately after she fainted during the hearing in 2012 Delhi gang-rape case in Supreme Court today. The bench has adjourned the case and says the order will be released later. https://t.co/0xLTTg47yG

