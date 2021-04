ନିଜ ସହିତ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରି ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି କଙ୍ଗନା

ମୁମ୍ବାଇ, ୨୮ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ନିଜ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛନ୍ତି କନଟ୍ରୋଭର୍ସି କୁଇନ୍ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ । ଆଜି କଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ “ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର”କୁ ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରିବାର ଖୁସି ଜାହିର କରି ସେ ଟୁଇଟ୍ କରି କିଛି ଏପରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ “ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର୍” ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଙ୍ଗନା ବଲିଉଡ୍ ରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଦମଦାର୍ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସାଉଁଟିଥିଲେ । ସେଥିରେ କଙ୍ଗନା, ଇମ୍ରାନ୍ ହାସ୍ମିଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଆଜି ୧୫ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ତେଣୁ ସେହି ଖୁସିକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ କଙ୍ଗନା ଟୁଇଟ୍ କରି ନିଜ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “୧୫ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏବଂ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କିନ୍ତୁ ଏସଆରକେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର । ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଂରାଜୀର ପଦଟିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଶିକ୍ଷା ବି ନଥିଲା ଏବଂ ହିମାଞ୍ଚଳପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ସୁଦୁର ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲି” ।

15 years ago Gangster released today, Shahrukh Khan ji and mine are the biggest success stories ever but SRK was from Delhi, convent educated and his parents were involved in films, I did not know a single word of English, no education, came from a remote village of HP and 1/2 pic.twitter.com/CEw72pvtds

ଏଥିସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁଇଟ୍ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ, “ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପ ମୋ ନିଜ ବାପା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ମୋ ଜୀବନକୁ ଦୟନୀୟ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହାସତ୍ତେ୍ୱ ୧୫ ବର୍ଷର ଏତେ ସଫଳତା ପରେ ବି ସବୁଦିନ ମୁଁ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଲ୍ୟବାନ” । ତେବେ ଏହି ଟୁଇଟ୍ ପରେ ୟୁଜର୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର୍ କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ମଜାକ୍ ଉଡାଇଛନ୍ତି ।

Kuch bhi..

Shahrukh touched the sky.

Your success story goes from ground to ceiling fan & then full speed in the dustbin.

Sanghi, you didn't study because you wanted fame at any cost.

Like now. Jobless and hopeless, but the urge for fame is making you write crap on twitter.

— MISSION 2024 (@Kulkarni_0007) April 28, 2021