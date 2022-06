(Video) କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ କପିଲ ମିଶ୍ର, ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ୧ କୋଟି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉଦୟପୁରରେ କହ୍ନେୟାଲାଲ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲଗାତାର ପୋଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ର ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ୧ ମାସର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତାହା ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଟଙ୍କା କ୍ରାଉଡ ଫଣ୍ଡିଂ ଜରିଆରେ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । କପିଲ ମିଶ୍ର ଟ୍ୱିଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ । କହ୍ନେୟାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଇଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କୁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ।’ ତେବେ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଇଶ୍ୱର ସିଂହ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଖବର ପ୍ରଚାର ପରେ ୧,୨୮,୩୮,୧୧୧ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି ।

ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କପିଲ ମିଶ୍ର ଉଦୟପୁର ଯାଇ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ । ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଜନତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରେ ଯୋଜଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେ କପିଲ ଏଭଳି ଫାଉଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛନ୍ତି ଓ ପରେ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଜସ୍ଥାନ କରୌଲି ଜିଲ୍ଲାର ସପୋଟରାରେ ୨୦୨୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯେଉଁ ରାଧା ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ବାବୁଲାଲ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳାଯାଇଥଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କପିଲ ମିଶ୍ର ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକଜୁଟ୍ କରିଥିଲେ ।

Jai Shri Ram

Thank you all 🙏

₹ One Crore collected

in less than 24 hours

My tears can't stop

Hindus stand together with family of Kanhaiya Ji #HinduEcosystem

We will also give ₹ 25 Lakh to Ishwar Singh ji who is in hospital

Click Now: https://t.co/a4dYzT0nH3

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) June 29, 2022