ମୋଦୀଙ୍କୁ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ; ‘ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ବାହାନା କରି ଚୀନ-ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନିଅନ୍ତି’

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ। ଗୁରୁବାର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ରହିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଭୋକରେ ମରିଯିବେ। କୃଷକ ମରିଗଲେ ସେ (ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି) ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କହିବେ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସଙ୍କଟ ଏବଂ କିଛି ବାହାନାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ । ସେମାନେ କେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକଥା କହୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଚୀନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ, ,ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି।

ଖାଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି- ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଫସିଗଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଖବରକାଗଜରେ ବିଜେପିର ବିଜ୍ଞାପନ ଆସୁଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖିଥିବେ, ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଲେଖିବାରେ ଆସିବ। ହେ ଭାଇ, ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନାହାଁନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କ’ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି?”

#WATCH | Congress President Mallikarjun Kharge addresses Workers' Convention in Telangana

"Every day you see ads on the front page of newspapers stating – "Modi ki guarantee". I want to ask, did you (PM Modi) fulfill earlier guarantees? I will ask him (the PM) everything in the… pic.twitter.com/69iZH2B67b

— ANI (@ANI) January 25, 2024