କୋଲାକାତାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କ୍ୟାପଟେନ: IPL ୨୦୨୨ରୁ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶେଷ ହୋଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ୨୦୨୨ ସଂସ୍କରଣର ମେଗା ଅକ୍ସନ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଦଳ ଦରକାର କରୁଥିଲେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ । ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଟିମ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ । ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଇଓନ ମୋର୍ଗାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳ ଚଳିତ ସିଜନ ପାଇଁ ରିଟେନ କରି ନଥିଲା । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଦରକାର କରିଥିଲା ଟିମ । ତେଣୁ ଅକ୍ସନରେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ଏବଂ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା କେକେଆର । ତେବେ କିଏ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ସେ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ ଖବର ।

କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଦଳର ଆଗାମୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅକ୍ସନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାମରେ କିଣିଥିବା ଖେଳାଳି ଶ୍ରେୟସ ଅୟରଙ୍କୁ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ରେ ଜଣେ ଲିଡର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସି ଅଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ମୁଖ୍ୟ ମୋଚ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକୁଲମ । ଶ୍ରେୟସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖି ସାରିଛୁ । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛୁ । ସେପଟେ ଅଧିନାୟକ ପଦ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି । IPL ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଖେଳାଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ।

ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇସାରିଛନ୍ତି । ଦଳର ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଆସିଥିଲେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି । ଏହାପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକୁଲମ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବଂ ଇଓନ ମୋର୍ଗାନଙ୍କୁ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଶ୍ରେୟସ ଅୟର ।

