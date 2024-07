ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ନେପାଳର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ୪ର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କେପି ଶର୍ମା ଓଲି । ନେପାଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ନେତା ଓଲିଙ୍କୁ ରବିବାର ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡେଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଥିଲେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଲିଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଶିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛୁ ।’ ଓଲି ପୁଷ୍ପ ସିଂହ ଦହଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ସଂସଦରେ ପୁଷ୍ପ ସିଂହ ଦହଲ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ । ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଓଲି ୧୬୫ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ୧୬୫ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୭ ସଦସ୍ୟ ଓଲି ପାର୍ଟି(CPN-UML)ରୁ ଥିବା ବେଳେ ୮୮ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନେପାଳି କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୫ରେ ତା ପରେ ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ ।

Congratulations @kpsharmaoli on your appointment as the Prime Minister of Nepal. Look forward to working closely to further strengthen the deep bonds of friendship between our two countries and to further expand our mutually beneficial cooperation for the progress and prosperity…

