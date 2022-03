ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲାଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ: ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସତର୍କ ଚିଠି

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଭାରତରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଏକଦା ୪ ଲକ୍ଷ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ୩୦ ହଜାରରୁ ବି କମ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ କରୋନାର ଲହର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୁରୁବାର ଚୀନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକରେ କରୋନା ରେଟ ବଢିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିବ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ହାର ନ ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Union Health Secretary Rajesh Bhushan writes to all Addl Chief Secys, Principal Secys, Secys (Health) of all States/UTs, emphasizing that there should be a continued focus on the five-fold strategy, i.e., Test-Track-Treat-Vaccination and adherence to COVID Appropriate Behavior. pic.twitter.com/XIqkvXR1fF

— ANI (@ANI) March 18, 2022