ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଉ ଏକ ଲିଭ୍‌-ଇନ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ଅମାନ ବିହାରରେ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ସୋମବାର ଦିନ ଜଣେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ରେ, ପୋଡିଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଏଜିଏମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଡମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ।

Delhi | A 28-yr-old woman died after she was set on fire by her live-in partner Mohit as they had a fight after deceased woman caught him consuming drugs. Deceased used to work as labourer in a footwear factory: Police

