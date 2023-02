Video: ସେଲଫି ପାଇଁ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଉପରେ ଅକ୍ରମଣ: ମହିଳା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ସୋନୁ ନିଗମ

ମୁମ୍ବାଇ: ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗାୟକ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଋବାନି ଖାନ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଠେଲି ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋନୁ ନିଗମ ଚେମ୍ବୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଗାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଅକ୍ରମଣର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେବେ ଏହି ପୁରା ବିବାଦ ସେଲଫି ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ।

ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସୋନୁ ନିଗମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସୋନୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଝଗଡା ହୋଇନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜବରଦସ୍ତ ଫଟୋ-ସେଲଫି ମାଗିବ।ତା’ପରେ, ଠେଲିବା ଏବଂ ଘୋଡାଇବା … ଏସବୁ ଘଟେ।

After the concert, I was coming down from stage when a man Swapnil Prakash Phaterpekar held me. Then he pushed Hari & Rabbani who came to save me. Then I fell on steps. I filed a complaint so that people should think about forcefully taking selfies & causing scuffle: Sonu Nigam https://t.co/RVFONXeQ79 pic.twitter.com/JxtfCVIaQj

— ANI (@ANI) February 20, 2023