(Video) ଝଲସୁଛି ରାମନଗରୀ, ୨୫ ଲକ୍ଷ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଚମକୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦେଶରେ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ବଜାରରେ ଚମକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆଯୋଧ୍ୟାରେ ୮ମ ଦୀପୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଯୋଧ୍ୟାର ସରୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ ୨୮ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜଳାଯାଇଛି। ଏହାର କିଛି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ୨୮ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ସହ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୀପ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳାଇବାର ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କଠାରୁ ଏହି ୨୮ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଅର୍ଡର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣ ବସତଃ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଦୀପ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା।

ଦୀପଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଭଗବାନ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମାଆ ସୀତା ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଚରିତ୍ରର କଳାକାରଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା ସହ ଦୀପତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଆରତୀ ମଧ୍ୟ କରଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାରେ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏକସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆରତୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋନ୍ଧୀତ କରି ସିଏମ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେବେ ପ୍ରଥମଥର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୨୦୧୭ରେ କରାଯାଇଛି, ସେବେ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ, ଯୋଗୀ ଜୀ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।

#WATCH | Uttar Pradesh: Lakhs of diyas illuminated along the banks of the Saryu River in Ayodhya as part of the grand #Deepotsav celebration here.#Diwali2024 pic.twitter.com/7yd1QxDVZY

— ANI (@ANI) October 30, 2024