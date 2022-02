ଗୋଟିଏ ମିସ କଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ LPG କନେକ୍ସନ: ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରସେସ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବୁକ୍ କରିବା ଏବେ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ । କେବଳ ଗୋଟିଏ କଲ୍‌ରେ କରିପାରିବେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବୁକିଂ । ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର କେୟାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍‌ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍‌ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ(ଆଇଓସି) ଏହାର ଇଣ୍ଡେନ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ଯୋଗାଉଛି । ମିସ୍ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ କରିବାର ସୁବିଧା ଆଇଓସି ଦ୍ୱାରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଆଇଓସି ଏହାର ଏଲ୍‌ପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ମିସ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ଯାହା ହେଉଛି ୮୪୫୪୯୫୫୫୫୫ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲରୁ ମିସ୍ କଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଆଇଓସି ଏହାର ଟ୍ୱିଟ୍‌ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କୋଟା ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇ ନୂଆ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।

Your new #Indane LPG connection only a Missed Call away! Dial 8454955555 and get LPG connection at your doorsteps. Existing Indane customers can also book a refill by giving us a missed call from their registered phone number. pic.twitter.com/Jnf6Qt8v7h

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) February 24, 2022