ଦେଓଘରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରଲିରୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା Video

ଦେଓଘର: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଘର ଜିଲ୍ଲାରରେ ହୋଇଥିବା ରୋପୱେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ୬ ଜଣ ଲୋକ ଫସିରହିଛନ୍ତି । ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୬ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଓ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୂଟ ପାହାଡ଼ରେ ଚାଲିଥିବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପେରସନ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ତଳକୁ ଖସିପଡିଥିଲେ ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦଉଡ଼ି ଛିଣ୍ଡିବା କାରଣରୁ ମହିଳା ଜଣକ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଆଘାର କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଟ୍ରଲିଗୁଡିକରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏହି ଟ୍ରଲି ଜରିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶତିଧିକ ଭକ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଧାର୍ମିକ ନଗରୀ ନେଓଘରର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ।

Lady badly injured during rescue from trolley at #DeogharRopeway.During winching harness got damage: Admin Initial Reports suggested. Lets pray for lady.#DeogharRopewayAccident @IAF_MCC @ITBP_official @indiatvnews pic.twitter.com/czC4lIuxjy

— Manish Prasad (@manishindiatv) April 12, 2022