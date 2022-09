(Video) ୪୨ ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ: ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଉଠିଲା…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ଚାଙ୍ଗଶା ସହରରେ ୪୨ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆଜି ହୋଇଛି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କାହାର ମୃତାହତ ଘବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ସହ ଅନେକ ମହଲା ଜଳିଯାଇଛି । ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

This afternoon, the building of China Telecom building in Changsha长沙caught fire, no casualties reported yet, stay safe everyone! 🙏 pic.twitter.com/QNnezk2Mxk

