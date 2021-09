କଲମ୍ବୋ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପେସ୍‌ ବୋଲର ଲସିଥ ମାଲିଙ୍ଗା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୨୦୧୧ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଓ ୨୦୧୯ରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ମଲିଙ୍ଗା କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ କରିଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଜଣେ ମ୍ୟାଚ ବିଜୟୀ ପେସ୍‌ ବୋଲର ଭାବେ ପରିଚିତ ମାଲିଙ୍ଗା ୩୦ ଟେଷ୍ଟରେ ୧୦୧, ୨୨୬ ଦିନିକିଆରେ ୩୩୮ ଓ ୮୪, ଟି-୨୦ରେ ୧୦୭ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ।

Hanging up my #T20 shoes and #retiring from all forms of cricket! Thankful to all those who supported me in my journey, and looking forward to sharing my experience with young cricketers in the years to come.https://t.co/JgGWhETRwm #LasithMalinga #Ninety9

— Lasith Malinga (@ninety9sl) September 14, 2021