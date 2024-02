ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ର ତାରିଖ କେଉଁ ସମୟରେ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ । ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଭା ଓ ର‌୍ୟାଲି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ଖବର ଆସିଛି କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସୀର ସତର୍କତା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍‌ଗେଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

Congress president Mallikarjun Kharge gets Z plus security cover after the threat perception report of Central Intelligence agencies. CRPF will provide him security cover: Sources

