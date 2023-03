(Video)ମରିଗଲା ମାନବିକତା! କୁକୁରକୁ ଗାଡି ପଛରେ ବାନ୍ଧି ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଟାଣି ନେଲେ ଯୁବକ, ଭାଇରଲ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ

ଭଞ୍ଜନଗର: ଗାଜିଆବାଦର ଭଞ୍ଜନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତାପ ବିହାର ଛକରେ ଜଣେ ଲୋକ କୁକୁର କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ସଂଗଠନର କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏହା ସହିତ କୁକୁରକୁ ବାନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୁକୁରଟିକୁ ଧରା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁକୁରଟି ବହୁତ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେବେ ଅଟକ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଡିଓରେ କହିଛି ଯେ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କରିଥିଲା ।

ସୂଚନାଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛି କୁକୁର ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ନିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Request to up police to put him behind the bars and seize the vehicle immediately. @pfaindia @lakshmisharath @timesofindia @Live_Hindustan pic.twitter.com/nqUSEaThCB

— Surbhi Rawat (@surbhirawatpfa) March 19, 2023