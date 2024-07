(Video) ଅଟଳ ସେତୁ ମଝିରେ ଛିଡା କଲେ କାର, ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଟଳ ସେତୁର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ରିଜର ରେଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚଢି ତଳକୁ ଡିଆଁ ମାରିଦେଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଖୋଜାଯାଉଛି ।

ଡେବିବଲୀରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀନିବାସ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ଏପରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ ଥିଲା । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ କିଛି ଦିନରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ । ୨୫ ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧୨.୩୦ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ହାର୍ବର ଲିଙ୍କର ବାର୍ବର ସେବା ଛାଡି ସେ ନିଜ କାର ପାର୍କ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ପୁଲର ରେଲିଙ୍ଗରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡିଆଁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

He came, stopped the car and jumped into the sea water from Atal Setu#MumbaiRains

