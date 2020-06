ବିନା ସାହାରାରେ ବିଜୁଳି ତାରରେ ଚାଲିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲୋକେ କହିଲେ-‘ଆରେ ବାପ୍ ରେ’

ବିଜୁଳି ତାରରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛର ଏକ ଡାଳକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମୀ ଯାହା କଲେ , ତାହା ଆପଣ ଦେଖି ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ । ବିନା ସାହାରରେ ଖାଲି ତାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁଦ ଘଟଣା ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ୭୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସଙ୍ଗାରେଡ୍ଡୀ ଜିଲ୍ଲାର ସଦାଶିବପେଟ ମଣ୍ଡଳର ନିଜାମପୁରରେ ଘଟିଯାଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

A young man climbs an electric pole, walk on high tension wire, remove a branch tripping the power and now he is a Hero !!

Daredevil identified as Noor an incident was recorded at Nizampur of Sadasivapet Telangana@ABPNews @aajtak @TheLallantop @TheQuint @ANI pic.twitter.com/l1YUABmoSt

— arshad (@arshad2399) June 1, 2020